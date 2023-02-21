Жолдош Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1956
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.11.1978
Жена: Жолдош Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1982
Дочь: Щока Юлиана Юрьевна
Мать ребёнка: Жолдош Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1992
Дочь: Дивинец Ангелина Юрьевна
Мать ребёнка: Жолдош Зоя Михайловна