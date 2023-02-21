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Жолдош Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1956

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
27.11.1978

Жена: Жолдош Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1982

Дочь: Щока Юлиана Юрьевна

Мать ребёнка: Жолдош Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1992

Дочь: Дивинец Ангелина Юрьевна

Мать ребёнка: Жолдош Зоя Михайловна