Моя Первая Жена Татьяна Тимофеева 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моя Первая Жена Татьяна Тимофеева

Место рождения

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Мой Тимофей Агафонов

Мать: Ксения Трофимова

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЮРКИНО ИВ-1770 Татиана 20 = брак (ни в Княжево, ни в Лютницах) МК-1773 записи о браке нет МК-1774 --- = ШАРУНЬЕ ИВ-1774 Никифорова жена Татьяна Тимофеева 27 ИВ-1775 Никифорова жена Татьяна Тимофеева... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1774 У них сын Феодор 3 (месяца?) ИВ-1775 и далее Фёдора нет
Бракосочетание
1774

Муж: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
= брак (ни в Княжево, ни в Лютницах) МК-1773 записи о браке нет МК-1774 --- =
Рождение ребёнка
1775

Сын: Никита Никифоров

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1773-1776 Никиты нет ИВ-1777-1779 --- === ИВ-1780 Никита 7 ИВ-1781 Никита 7 РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Никита 6 ИВ-1782 Никита 7 ИВ-1783 Никита 10 ИВ-1784 Никита 10 ИВ-1785 Никита 1... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мой Примак Гурий Никифоров

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ДЕД ЕВДОКИИ ИВАНОВОЙ (МАТЕРИ МИХАИЛА ТИТОВА) ШАРУНЬЕ ИВ-1776 Гурия нет ИВ-1777-1779 --- МК-1775 записи о рождении нет МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ МК-1779 --- МК-1780 записи о рожд... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1780 Евдокия 2 ИВ-1781 Евдокия 3 ИВ-1782 Евдокия 3 === ИВ-1783 и далее Евдокии нет МК-1782-1783 записи о смерти нет
Рождение ребёнка
20.12.1782

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
МК-1782 20.12.1782 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева сын Иван. Восприемником был брат ево крестьянина Иван Яковлев. МК-1783 03.02.1783 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева с... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1786

Сын: Антипа Никифоров

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ МК-1786 01.04.1786 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева сын Антипа. Восприемником был брат ево родной крестьянина Иван Яковлев === ИВ-1787 и далее Антипы нет М... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1787

Дочь: Первая Дочь Евфимия Никифорова

Отец ребёнка: Мой Никифор Яковлев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1787 Ефимия месяц МК-1787 06.08.1787 Той же вотчины деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева дочь Евфимия. Восприемницею была сестра ево Акилина Яковлева. ИВ-1788 Ефимия 1 ИВ-1789 Евфимия 2 ... Показать все
Смерть
1788
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
МК-1788 30.04.1788 Той же вотчины деревни Шаруньи крестьянин вдовец Никифор Яковлев Оной же вотчины деревни Запрудья с крестьянской дочерью девкой Ксенией Филиповой полувторым браком 1788-1750=32

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