Ксения Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Трофим

Мать: не указана

ИВ-1770 Жена ево Ксения Трофимова 61
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Тимофей Агафонов

Место жительства
Неизвестно
Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Агафон Тимофеев

Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770 Агафоник 30
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Моя Первая Жена Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЮРКИНО ИВ-1770 Татиана 20 = брак (ни в Княжево, ни в Лютницах) МК-1773 записи о браке нет МК-1774 --- = ШАРУНЬЕ ИВ-1774 Никифорова жена Татьяна Тимофеева 27 ИВ-1775 Никифорова жена Татьяна Тимофеева... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Аверкий Тимофеев

Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770 Аверкий 17
Рождение ребёнка
1755

Сын: Софрон Тимофеев

Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770 Софрон 15
Смерть
Неизвестно

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