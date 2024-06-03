Ксения Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Трофим
Мать: не указана
ИВ-1770 Жена ево Ксения Трофимова 61
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Тимофей Агафонов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Агафон Тимофеев
Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов
ИВ-1770 Агафоник 30
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Моя Первая Жена Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов
ЮРКИНО ИВ-1770 Татиана 20 = брак (ни в Княжево, ни в Лютницах) МК-1773 записи о браке нет МК-1774 --- = ШАРУНЬЕ ИВ-1774 Никифорова жена Татьяна Тимофеева 27 ИВ-1775 Никифорова жена Татьяна Тимофеева... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Аверкий Тимофеев
Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов
ИВ-1770 Аверкий 17
Рождение ребёнка
1755
Сын: Софрон Тимофеев
Отец ребёнка: Мой Тимофей Агафонов
ИВ-1770 Софрон 15
Смерть
Неизвестно