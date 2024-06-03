Иван Никифоров 20.12.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Никифоров

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

20.12.1782

Дата смерти

03.02.1783

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1782

Отец: Мой Никифор Яковлев

Мать: Моя Первая Жена Татьяна Тимофеева

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
МК-1782 20.12.1782 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева сын Иван. Восприемником был брат ево крестьянина Иван Яковлев. МК-1783 03.02.1783 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Смерть
03.02.1783
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
МК-1783 03.02.1783 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева сын Иван 2 лет болезнию неизвестною.

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