Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения20.12.1782
Дата смерти03.02.1783
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1782
МК-1782 20.12.1782 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева сын Иван. Восприемником был брат ево крестьянина Иван Яковлев. МК-1783 03.02.1783 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1783
МК-1783 03.02.1783 Деревни Шаруньи у крестьянина Никифора Яковлева сын Иван 2 лет болезнию неизвестною.