Завалюев Ефим Данилович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалюев Ефим Данилович

Завалюев Ефим Данилович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Завалюев Данил Никифорович

Мать: Завалюева Анна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Устинья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Завалюева) Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Завалюев Яков Ефимович

Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Завалюева) Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Завалюева) Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.