Завалюев Ефим Данилович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Завалюев Данил Никифорович
Мать: Завалюева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Завалюева) Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Завалюева) Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Завалюева) Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Завалюева Устинья Семеновна
Смерть
Неизвестно