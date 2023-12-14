Завалюева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалюева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марина Даниловна

Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Завалюев Ефим Данилович

Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Завалюев Иван Данилович

Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Данил Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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