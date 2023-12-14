Завалюева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марина Даниловна
Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович
Упоминание
14.03.1816
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Завалюев Данил Никифорович
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно