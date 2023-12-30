Завалюева Устинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович
Упоминание
09.04.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно