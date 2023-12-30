Завалюева Устинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалюева Устинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Завалюев Яков Ефимович

Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Завалюев Ефим Данилович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
09.04.1858
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Ефим Данилович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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