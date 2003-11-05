Иванова Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1939

Дата смерти

05.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939

Отец: Круглов Алексей Иванович

Мать: Круглова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1962

Дочь: Шавкова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1971

Сын: Иванов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Николаевич

Смерть
05.11.2003
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