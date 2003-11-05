Иванова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1939
Дата смерти05.11.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939
Отец: Круглов Алексей Иванович
Мать: Круглова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1962
Дочь: Шавкова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.1971
Сын: Иванов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Николаевич
Смерть
05.11.2003