Иванов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1938

Дата смерти

01.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1962

Дочь: Шавкова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1971

Сын: Иванов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Людмила Алексеевна

Смерть
01.06.1995
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