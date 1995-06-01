Иванов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1938
Дата смерти01.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1962
Дочь: Шавкова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1971
Сын: Иванов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Людмила Алексеевна
Смерть
01.06.1995