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(Алгазина) Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

Дата рождения

21.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
21.02.1915

Отец: Алгазин Леонтий Иванович

Мать: Алгазина Наталья Фёдоровна

Крещение
24.02.1915
Ф.16, оп.2, д. 1257 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1915 год | Стр.5 | 7. | Месяц, число, место рождения: | Февраля двадцать первого числа тысяча девя... Показать все
Смерть
Неизвестно

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