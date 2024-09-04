(Алгазина) Евдокия Леонтьевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское
Дата рождения21.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915
Крещение
24.02.1915
Ф.16, оп.2, д. 1257 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1915 год | Стр.5 | 7. | Месяц, число, место рождения: | Февраля двадцать первого числа тысяча девя... Показать все
Смерть
Неизвестно