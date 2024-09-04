Алгазин Леонтий Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1913
Сын: Алгазин Филимон Леотьевич
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Фёдоровна
Восприемник
01.08.1914
Иов Петрович Алгазин
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: (Алгазина) Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно