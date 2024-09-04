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Алгазин Леонтий Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Алгазин Иван Иванович

Мать: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Наталья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1913

Сын: Алгазин Филимон Леотьевич

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Фёдоровна

Восприемник
01.08.1914
Иов Петрович Алгазин
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: (Алгазина) Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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