Алгазина Наталья Фёдоровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1913
Сын: Алгазин Филимон Леотьевич
Отец ребёнка: Алгазин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: (Алгазина) Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Алгазин Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно