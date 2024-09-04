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Алгазина Наталья Фёдоровна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1913

Сын: Алгазин Филимон Леотьевич

Отец ребёнка: Алгазин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: (Алгазина) Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Алгазин Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно

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