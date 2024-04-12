Леоненок Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леоненок Кондрат Саввич
Мать: Леоненок Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно