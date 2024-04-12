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Леоненок Иван Кондратьевич

Место рождения

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леоненок Кондрат Саввич

Мать: Леоненок Стефанида

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Андрей Иванович

Мать ребёнка: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Тихон Иванович

Мать ребёнка: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Филипп Иванович

Мать ребёнка: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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