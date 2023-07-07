Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Андрей Иванович

Отец ребёнка: Леоненок Иван Кондратьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Тихон Иванович

Отец ребёнка: Леоненок Иван Кондратьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Филипп Иванович

Отец ребёнка: Леоненок Иван Кондратьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леоненок Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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