Леоненок Таисия (Пелагея) Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леоненок Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леоненок Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леоненок Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно