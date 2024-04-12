Леоненок Кондрат Саввич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леоненок Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Кондратьевна
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Яков Кондратьевич
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Кондратьевна
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леоненок Стефанида
Смерть
Неизвестно