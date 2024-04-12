Леоненок Кондрат Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненок Кондрат Саввич

Место рождения

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леоненок Савва

Мать: не указана

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Кондратьевна

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Кондратьевна

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леоненок Стефанида

Смерть
Неизвестно
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