Морозова (Шапкина) Анастасия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 или 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1833 или 1835
Бракосочетание
31.10.1852
Рождение ребёнка
18.10.1855
Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
28.11.1858
Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
26.01.1862
Сын: Морозов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
10.02.1864
Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
04.11.1867
Дочь: Морозова (Морозова) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
19.05.1873
Дочь: Морозова (Морозова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно