Морозова (Шапкина) Анастасия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Шапкина) Анастасия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 или 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1835

Отец: Шапкин Ефрем Васильевич

Мать: Шапкина Феодора Алексеевна

Бракосочетание
31.10.1852

Муж: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Морозов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Морозов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1862

Сын: Морозов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1864

Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1867

Дочь: Морозова (Морозова) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1873

Дочь: Морозова (Морозова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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