Шапкина Феодора Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1833 или 1835
Дочь: Морозова Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно