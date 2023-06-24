Шапкина Феодора Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Феодора Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шапкин Трифон Ефремович

Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шапкин Василий Ефремович

Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Шапкин Гавриил Ефремович

Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1833 или 1835

Дочь: Морозова Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Шапкин Никита Ефремович

Отец ребёнка: Шапкин Ефрем Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Ефрем Васильевич

Смерть
Неизвестно