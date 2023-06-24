Шапкин Ефрем Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Шапкин Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна
Рождение ребёнка
1833 или 1835
Дочь: Морозова Анастасия Ефремовна
Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно