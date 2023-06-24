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Шапкин Ефрем Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Шапкин Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шапкин Трифон Ефремович

Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шапкин Василий Ефремович

Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Шапкин Гавриил Ефремович

Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна

Рождение ребёнка
1833 или 1835

Дочь: Морозова Анастасия Ефремовна

Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Шапкин Никита Ефремович

Мать ребёнка: Шапкина Феодора Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Феодора Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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