Беляев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1913 ст.
Дата смертиПосле 06.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1913 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.244-245 (Рождение №-18м)
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
15.04.1913 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Иванович - крестьянский сын из д.Александровка (брат) Крёстная мать: Мария Павловна - крестьянская девица из д.Александровка (родная тётя)
Смерть
После 06.12.1941