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Беляев Александр Иванович

Место рождения

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

13.04.1913 ст.

Дата смерти

После 06.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1913 ст.

Отец: Беляев Иван Павлович

Мать: Беляева (-) Екатерина Тимофеевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.244-245 (Рождение №-18м)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (-) Антонина Дмитриевна

Крещение
15.04.1913 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Иванович - крестьянский сын из д.Александровка (брат) Крёстная мать: Мария Павловна - крестьянская девица из д.Александровка (родная тётя)
Смерть
После 06.12.1941

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