Беляев Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Беляева (-) Екатерина Тимофеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.221-222 (Рождение №-29м)
Рождение ребёнка
13.04.1913 ст.
Сын: Беляев Александр Иванович
Мать ребёнка: Беляева (-) Екатерина Тимофеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.244-245 (Рождение №-18м)
Смерть
После 1939