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Беляев Иван Павлович

Место рождения

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Около 1903 ст.

Жена: Беляева (-) Екатерина Тимофеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.04.1904 ст.

Сын: Беляев Николай Иванович

Мать ребёнка: Беляева (-) Екатерина Тимофеевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.221-222 (Рождение №-29м)
Рождение ребёнка
13.04.1913 ст.

Сын: Беляев Александр Иванович

Мать ребёнка: Беляева (-) Екатерина Тимофеевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.244-245 (Рождение №-18м)
Смерть
После 1939

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