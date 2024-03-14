Волкова Анна Никитична
Место рожденияТрехсвятская волость, Елабужский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смерти31.12.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1836 ст.
Трехсвятская волость, Елабужский уезд, Вятская губерния
При переписи записана что родилась в Вят. губ. Елаб. уезда Трехсв. Волости. Дату рождения точно узнать также трудно. При переписи 1897 указано 49 лет, т.е. родилась в 1836 г. А при смерти - 67 лет, т... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Отец ребёнка: Волков Федот Тимофеевич
Родился в 1871 году, судя по записи в метрических книгах о бракосочетаниях. Во время переписи 1897 года в записях допущена ошибка - 24 года. На самом деле на момент переписи было, очевидно, 26 лет. ... Показать все
Смерть
31.12.1906 ст.