Волкова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Анна Никитична

Волкова Анна Никитична

Место рождения

Трехсвятская волость, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

31.12.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Трехсвятская волость, Елабужский уезд, Вятская губерния
При переписи записана что родилась в Вят. губ. Елаб. уезда Трехсв. Волости. Дату рождения точно узнать также трудно. При переписи 1897 указано 49 лет, т.е. родилась в 1836 г. А при смерти - 67 лет, т... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Волков Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Волков Федот Тимофеевич

Черкасово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в 1871 году, судя по записи в метрических книгах о бракосочетаниях. Во время переписи 1897 года в записях допущена ошибка - 24 года. На самом деле на момент переписи было, очевидно, 26 лет. ... Показать все
Смерть
31.12.1906 ст.
Черкасово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close