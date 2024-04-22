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Волков Федот Тимофеевич

Место рождения

Черкасово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

18.04.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: Волков Тимофей Осипович

Мать: не указана

Черкасово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Очевидно год рождения узнать трудно. При переписи - 60 лет. При смерти в 1910 г - 68 лет.
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Волков Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Волкова Анна Никитична

Черкасово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в 1871 году, судя по записи в метрических книгах о бракосочетаниях. Во время переписи 1897 года в записях допущена ошибка - 24 года. На самом деле на момент переписи было, очевидно, 26 лет. ... Показать все
Смерть
18.04.1910 ст.
Черкасово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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