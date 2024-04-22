Волков Федот Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смерти18.04.1910 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: Волков Тимофей Осипович
Очевидно год рождения узнать трудно. При переписи - 60 лет. При смерти в 1910 г - 68 лет.
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Мать ребёнка: Волкова Анна Никитична
Родился в 1871 году, судя по записи в метрических книгах о бракосочетаниях. Во время переписи 1897 года в записях допущена ошибка - 24 года. На самом деле на момент переписи было, очевидно, 26 лет. ... Показать все
Смерть
18.04.1910 ст.