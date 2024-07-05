Лямин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лямин Петр Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Юдина (Лямина) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Лямина Матрона Антонова
Верхняя Тишанка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно