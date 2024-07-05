Лямин Григорий Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лямин Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лямин Петр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Юдина (Лямина) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Лямина Матрона Антонова

Верхняя Тишанка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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