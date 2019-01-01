село Верхняя Тишанка, село Верхняя Тишанка, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Верхняя Тишанка

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
705Верхо-Тишанка, с. вл.при рч. Тишанке.383828026282637Церковь православная. Сельская школа. Ярмарки 2. Заводы: салотопенный, кожевенный, конский и кирпичный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхо-Тишанская волость
270. Верхо-Тишанка (Тальское), село бывшее владельческое, при речке Тишанке, дворов 1082, жителей 6945, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь правосла Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхотишанская волость
Верхотишанка (Колычевское общ., Талицкое общ., Юровское общ., Канищевское общ.)4412селоКолычев.Талицк.Юровск.Канищев.3403423163382022186719362271

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхо-Тишанская волость
село Верхо-Тишанка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
8110Верхняя Тишанкасело51°19'с.ш.40°32'в.д.M-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Тишанское сельское поселение
20651472101с Верхняя Тишанкасело
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