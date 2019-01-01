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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
705Верхо-Тишанка, с. вл.при рч. Тишанке.383828026282637Церковь православная. Сельская школа. Ярмарки 2. Заводы: салотопенный, кожевенный, конский и кирпичный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
270. Верхо-Тишанка (Тальское), село бывшее владельческое, при речке Тишанке, дворов 1082, жителей 6945, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь правосла Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Верхотишанка (Колычевское общ., Талицкое общ., Юровское общ., Канищевское общ.)4412селоКолычев.Талицк.Юровск.Канищев.3403423163382022186719362271
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Верхо-Тишанка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8110Верхняя Тишанкасело51°19'с.ш.40°32'в.д.M-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20651472101с Верхняя Тишанкасело