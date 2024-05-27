(Стафеева) Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Анастасия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Евфим Григорьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Стафеева) Ирина Евфимьева

Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Стафеев Григорий Евфимьев

Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Евфимьев

Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Стафеева) Евдокия Евфимьева

Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Стафеева) Евдокия Мл. Евфимьева

Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев

Смерть
Неизвестно

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