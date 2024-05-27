(Стафеева) Анастасия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Стафеева) Ирина Евфимьева
Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Стафеев Григорий Евфимьев
Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Евфимьев
Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Стафеева) Евдокия Евфимьева
Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Стафеева) Евдокия Мл. Евфимьева
Отец ребёнка: Стафеев Евфим Григорьев
Смерть
Неизвестно