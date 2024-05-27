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Стафеев Евфим Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Стафеев Григорий Силин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стафеева) Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Стафеева) Ирина Евфимьева

Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Стафеев Григорий Евфимьев

Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Евфимьев

Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Стафеева) Евдокия Евфимьева

Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Стафеева) Евдокия Мл. Евфимьева

Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева

Смерть
Неизвестно

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