Стафеев Евфим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Стафеев Григорий Силин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Стафеева) Ирина Евфимьева
Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Стафеев Григорий Евфимьев
Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Евфимьев
Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Стафеева) Евдокия Евфимьева
Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Стафеева) Евдокия Мл. Евфимьева
Мать ребёнка: (Стафеева) Анастасия Сергеева
Смерть
Неизвестно