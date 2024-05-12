Красников Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1898
Дата смерти26.08.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898
Отец: Красников Матвей Митрофановович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Красников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1929
Дочь: Хрячкова (Красникова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1937
Сын: Красников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1940
Сын: Красников Петр Васильевич
Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна
Смерть
26.08.1980