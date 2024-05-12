Красников Василий Матвеевич 14.02.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красников Василий Матвеевич

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Место рождения

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.02.1898

Дата смерти

26.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898

Отец: Красников Матвей Митрофановович

Мать: не указана

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Красников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1929

Дочь: Хрячкова (Красникова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1937

Сын: Красников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1940

Сын: Красников Петр Васильевич

Мать ребёнка: Красникова Ефросинья Ивановна

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.08.1980
Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

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