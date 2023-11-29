Хрячкова (Красникова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрячкова (Красникова) Ксения Васильевна

Хрячкова (Красникова) Ксения Васильевна

avatar

Место рождения

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.02.1929

Дата смерти

29.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1929

Отец: Красников Василий Матвеевич

Мать: Красникова Ефросинья Ивановна

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрячков Владимиир Васильевич

Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрячков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
18.02.1954

Сын: Хрячков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1957

Дочь: Бондарук (Хрячкова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Спицына (Хрячкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
27.12.1961

Дочь: Рыжкова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.11.2023
Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.