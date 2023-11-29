Хрячкова (Красникова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1929
Дата смерти29.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрячков Владимиир Васильевич
Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1954
Сын: Хрячков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
05.01.1957
Дочь: Бондарук (Хрячкова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Спицына (Хрячкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
27.12.1961
Дочь: Рыжкова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Хрячков Василий Ефимович
Смерть
29.11.2023