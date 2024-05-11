Красников Матвей Митрофановович 29.11.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красников Матвей Митрофановович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1874

Дата смерти

28.12.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Красников Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Корнилова (Красникова) Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.12.1968
Платава, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

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