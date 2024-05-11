Красников Матвей Митрофановович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1874
Дата смерти28.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1898
Сын: Красников Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Корнилова (Красникова) Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.12.1968