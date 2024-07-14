Отто Константин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Отто) Лина? Константиновна
Мать ребёнка: Отто Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Отто) Тося? Константиновна
Мать ребёнка: Отто Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отто Павел Константинович
Мать ребёнка: Отто Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Отто Наталья
Рождение ребёнка
04.09.1928
Сын: Отто Виталий Константинович
Мать ребёнка: Отто Наталья
Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно