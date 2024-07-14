Отто Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Отто Константин

Место рождения

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Отто) Лина? Константиновна

Мать ребёнка: Отто Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Отто) Тося? Константиновна

Мать ребёнка: Отто Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отто Павел Константинович

Мать ребёнка: Отто Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отто Наталья

Рождение ребёнка
04.09.1928

Сын: Отто Виталий Константинович

Мать ребёнка: Отто Наталья

Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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