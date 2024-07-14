Отто Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Отто) Лина? Константиновна
Отец ребёнка: Отто Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Отто) Тося? Константиновна
Отец ребёнка: Отто Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отто Павел Константинович
Отец ребёнка: Отто Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отто Константин
Место жительства
Неизвестно
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.09.1928
Сын: Отто Виталий Константинович
Отец ребёнка: Отто Константин
Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область