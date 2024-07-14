Отто Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОтто Наталья

Отто Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Отто) Лина? Константиновна

Отец ребёнка: Отто Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Отто) Тося? Константиновна

Отец ребёнка: Отто Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отто Павел Константинович

Отец ребёнка: Отто Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отто Константин

Место жительства
Неизвестно
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.09.1928

Сын: Отто Виталий Константинович

Отец ребёнка: Отто Константин

Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.