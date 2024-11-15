деревня Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Бурга

Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Карпиногорская волость
деревня Бурга1272213874810773279361168907

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Карпиногорская волость
8Бурга (пслк.)2-го стана, 2-го зем. уч.дер. Луки—Федорковой676723621845456+торговля, жел. дор. сл.Новгородская железная дорогарека Бурга.Школа, жд. ст., волостное правление, почтовая станция, земская конная станция, кв. фсльд., мел., мясн., 8 мнфк., каз. вин., пив., 6 чайн. лав.; ярмарка 30 и 31 авг.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маловишерский район
59876Бургадеревня58°44'00"32°28'00"O-36-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение
49620402101д Бургадеревня

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