Отто Виталий Константинович
Место рождения
Дата рождения04.09.1928
Дата смерти03.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1928
Отец: Отто Константин
Мать: Отто Наталья
Бракосочетание
08.01.1955
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.08.1955
Дочь: Кононенко (Отто) Ираида Витальевна
Мать ребёнка: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.12.1956
Мать ребёнка: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.10.1965
Мать ребёнка: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна
Смерть
03.07.2003
Подгощи, Шимский муниципальный район, Новгородская область