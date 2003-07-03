Отто Виталий Константинович 04.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОтто Виталий Константинович

Отто Виталий Константинович

avatar

Место рождения

Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.09.1928

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1928

Отец: Отто Константин

Мать: Отто Наталья

Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.01.1955

Жена: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.08.1955

Дочь: Кононенко (Отто) Ираида Витальевна

Мать ребёнка: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.12.1956

Сын: Отто Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1965

Сын: Отто Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна

Смерть
03.07.2003
Подгощи, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.