Федосеева (Даутова) Гузель (Гуля) Томовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Даутова) Гузель (Гуля) Томовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1962

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1962

Отец: Даутов Том Исмагилович

Мать: Бердина Лера Галиевна

Бракосочетание
26.11.1983

Муж: Федосеев Василий Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1986

Дочь: Пенюк Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Василий Петрович

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