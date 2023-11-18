Федосеева (Даутова) Гузель (Гуля) Томовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1962
Отец: Даутов Том Исмагилович
Мать: Бердина Лера Галиевна
Бракосочетание
26.11.1983
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1986
Дочь: Пенюк Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Василий Петрович