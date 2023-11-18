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Федосеев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1962

Отец: Федосеев Петр Васильевич

Мать: Федосеева Таисия Васильевна

Бракосочетание
26.11.1983

Жена: Федосеева Гузель Томовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1986

Дочь: Пенюк Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева Гузель Томовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Федосеева Гузель Томовна

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