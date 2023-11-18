Федосеев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1962
Бракосочетание
26.11.1983
Жена: Федосеева Гузель Томовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1986
Дочь: Пенюк Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева Гузель Томовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Гузель Томовна