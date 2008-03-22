Губин Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Андрей Петрович

Губин Андрей Петрович

avatar

Место рождения

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

01.11.1965

Дата смерти

22.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1965

Отец: Губин Петр Андреевич

Мать: Губина Глафира Васильевна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1965 по 1967
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Образование
Около 1985
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
ПКМУ с отличием
Рождение ребёнка
25.09.1987

Сын: Губин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Губина Тамара

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Около 1987

Жена: Губина Тамара

Рождение ребёнка
28.12.1990

Сын: Губин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Губина Тамара

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
22.03.2008
Саки, Саки, Республика Крым
22 марта 2008 погиб в порту жёлтого моря, протаранил сухогруз его корабль
Работа или профессия
До 2008
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
старпом, нафтогаз
Место жительства
До 2008
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close