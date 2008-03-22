Губин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.11.1965
Дата смерти22.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1965
Отец: Губин Петр Андреевич
Место жительства
С 1965 по 1967
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Образование
Около 1985
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
ПКМУ с отличием
Рождение ребёнка
25.09.1987
Мать ребёнка: Губина Тамара
Бракосочетание
Около 1987
Жена: Губина Тамара
Рождение ребёнка
28.12.1990
Мать ребёнка: Губина Тамара
Смерть
22.03.2008
Саки, Саки, Республика Крым
22 марта 2008 погиб в порту жёлтого моря, протаранил сухогруз его корабль
Работа или профессия
До 2008
старпом, нафтогаз
Место жительства
До 2008