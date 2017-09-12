Губина (Касатухина) Глафира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Касатухина) Глафира Васильевна

Место рождения

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.07.1932

Дата смерти

12.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932

Отец: Касатухин Василий Кузьмич

Мать: Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Награда
Неизвестно
знак почета
Место жительства
До 1954
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1954

Муж: Губин Петр Андреевич

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1954 по 1963
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
08.08.1955

Дочь: Губина Нина Петровна

Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Губин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
10.10.1961

Дочь: Губина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Работа или профессия
До 1965
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
повар
Место жительства
С 1965 по 1967
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Работа или профессия
С 1965 по 1975
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
доярка
Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Губин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
17.03.1967

Дочь: Губина Елена Петровна

Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Награда
20.09.1968
медаль материнства 2 степени
Награда
07.04.1970
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
награждена юбилейной медалью за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения в.и. ленина
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Работа или профессия
С 1975 по 1976
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
продавец
Работа или профессия
С 1976 по 1985
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
рабочий совхоза
Награда
17.01.1978
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
нагреждена знаком победитель социалистического соревнования 1977 года
Награда
19.01.1979
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
награждена знаком победитель социалистического соревнования 1978 года
Награда
19.01.1979
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
награждена знаком ударник десятой пятилетки
Награда
28.06.1979
бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства ссср
Награда
27.09.1982
награждена медалью ветеран труда
Бракосочетание
Около 1983

Муж: Соловьев Владимир

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
Около 1990
Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
12.09.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
15.09.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Шинное кладбище

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