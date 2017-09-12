Губина (Касатухина) Глафира Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1932
Дата смерти12.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932
Награда
Неизвестно
знак почета
Место жительства
До 1954
Бракосочетание
Около 1954
Муж: Губин Петр Андреевич
Место жительства
С 1954 по 1963
Рождение ребёнка
08.08.1955
Дочь: Губина Нина Петровна
Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1957
Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1961
Дочь: Губина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич
Работа или профессия
До 1965
повар
Место жительства
С 1965 по 1967
Работа или профессия
С 1965 по 1975
доярка
Рождение ребёнка
01.11.1965
Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1967
Дочь: Губина Елена Петровна
Отец ребёнка: Губин Петр Андреевич
Награда
20.09.1968
медаль материнства 2 степени
Награда
07.04.1970
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
награждена юбилейной медалью за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения в.и. ленина
Место жительства
1975
Работа или профессия
С 1975 по 1976
продавец
Работа или профессия
С 1976 по 1985
рабочий совхоза
Награда
17.01.1978
нагреждена знаком победитель социалистического соревнования 1977 года
Награда
19.01.1979
награждена знаком победитель социалистического соревнования 1978 года
Награда
19.01.1979
награждена знаком ударник десятой пятилетки
Награда
28.06.1979
бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства ссср
Награда
27.09.1982
награждена медалью ветеран труда
Бракосочетание
Около 1983
Муж: Соловьев Владимир
Место жительства
Около 1990
Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 2010
Смерть
12.09.2017
Похороны
15.09.2017
Шинное кладбище