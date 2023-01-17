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Губин Петр Андреевич

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Место рождения

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

03.11.1930

Дата смерти

27.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930

Отец: Губин Андрей

Мать: Губина Фекла Ивановна

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Образование
Около 1930
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Закончил минусинский сельхоз на агронома
Военная служба
Около 1950
Сахалин
служил писарем из за красивого почерка
Место жительства
С 1954 по 1964
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Около 1954

Жена: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
08.08.1955

Дочь: Губина Нина Петровна

Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Губин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
10.10.1961

Дочь: Губина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Губин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1965 по 1975
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
17.03.1967

Дочь: Губина Елена Петровна

Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Работа или профессия
Около 1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
главный экономист колхоза
Смерть
27.05.1981
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Похороны
1981
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
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