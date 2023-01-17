Губин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1930
Дата смерти27.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930
Отец: Губин Андрей
Мать: Губина Фекла Ивановна
Образование
Около 1930
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Закончил минусинский сельхоз на агронома
Военная служба
Около 1950
Сахалин
служил писарем из за красивого почерка
Место жительства
С 1954 по 1964
Бракосочетание
Около 1954
Рождение ребёнка
08.08.1955
Дочь: Губина Нина Петровна
Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1957
Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1961
Дочь: Губина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1965
Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна
Место жительства
С 1965 по 1975
Рождение ребёнка
17.03.1967
Дочь: Губина Елена Петровна
Мать ребёнка: Губина Глафира Васильевна
Место жительства
1975
Работа или профессия
Около 1975
главный экономист колхоза
Смерть
27.05.1981
Похороны
1981