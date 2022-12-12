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Полозов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полозов Яков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Полозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Полозова Акулина

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Полозова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Полозова Акулина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Полозов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Полозова Акулина

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полозова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Полозова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Полозова Акулина

Смерть
1791
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