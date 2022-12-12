Полозов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полозов Яков ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Полозов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Полозова Акулина
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Полозова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Полозова Акулина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Полозов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Полозова Акулина
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полозова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Полозова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полозова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полозова Акулина
Смерть
1791