Полозов Афанасий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолозов Афанасий Васильевич

Полозов Афанасий Васильевич

avatar

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Полозов Василий Яковлевич

Мать: Полозова Акулина

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Полозов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Белобородова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.11.1850 ст.

Сын: Полозов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Белобородова Александра Тимофеевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК МихАрх церкви г. Белебея Николай 12.11.1850 г. Белебея крестьянин Афанасий Васильевъ и законная жена Александра Тимофеева Воспр.: кр-н Николай Васильевъ (возм. брат Афанасия Васильева) и мещанская ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close