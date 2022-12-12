Полозов Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Полозов Василий Яковлевич
Мать: Полозова Акулина
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Белобородова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.11.1850 ст.
Сын: Полозов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Белобородова Александра Тимофеевна
МК МихАрх церкви г. Белебея Николай 12.11.1850 г. Белебея крестьянин Афанасий Васильевъ и законная жена Александра Тимофеева Воспр.: кр-н Николай Васильевъ (возм. брат Афанасия Васильева) и мещанская ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно