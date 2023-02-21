Полозова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Полозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Полозова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Полозов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полозова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно