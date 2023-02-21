Полозова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Полозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Полозова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Полозов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полозова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Полозов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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