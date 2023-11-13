Пеньков Яков (Иаковъ) Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1901 ст.
Дата смерти21.06.1940
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.22
Дочь: Пенькова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Рождение
29.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1925
Дочь: Речкунова Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
08.04.1926
Сын: Пеньков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
20.09.1927
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.03.1930
Дочь: Коваленко Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1933
Дочь: Фатеева Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1937
Дочь: Пенькова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна
Смерть
21.06.1940