Пеньков Яков (Иаковъ) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Яков (Иаковъ) Афанасьевич

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Место рождения

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.01.1901 ст.

Дата смерти

21.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.22

Дочь: Пенькова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Рождение
29.01.1901 ст.

Отец: Пеньков Афанасий Иванович

Мать: Пенькова Агафия Гавриловна

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1925

Дочь: Речкунова Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
08.04.1926

Сын: Пеньков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Пеньков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.03.1930

Дочь: Коваленко Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1933

Дочь: Фатеева Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.07.1937

Дочь: Пенькова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Пенькова Дария Григорьевна

Смерть
21.06.1940
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