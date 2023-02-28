Косьма Иванов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти25.05.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Артамон Косьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1776
Дочь: Москалёва Анна Косьмина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Стефан Косьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Борис Косьмин
Мать ребёнка: ?
Смерть
25.05.1806