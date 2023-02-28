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Косьма Иванов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

25.05.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Артамон Косьмин

Мать ребёнка: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1776

Дочь: Москалёва Анна Косьмина

Мать ребёнка: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Мария Косьмина

Мать ребёнка: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Стефан Косьмин

Мать ребёнка: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Борис Косьмин

Мать ребёнка: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.05.1806
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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