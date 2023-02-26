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Женский

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Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Артамон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1776

Дочь: Москалёва Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Стефан Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Борис Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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