Борис Косьмин
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Косьма Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.10.1801
Сын: Дмитрий Борисов
Мать ребёнка: Домна Фомина
Рождение ребёнка
18.03.1806
Сын: Кирилл Борисов
Мать ребёнка: Домна Фомина
Рождение ребёнка
28.07.1807
Сын: Прохор Борисов
Мать ребёнка: Домна Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Фомина
Смерть
1838