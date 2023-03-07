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Борис Косьмин

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Косьма Иванов

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1801

Сын: Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Домна Фомина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1806

Сын: Кирилл Борисов

Мать ребёнка: Домна Фомина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1807

Сын: Прохор Борисов

Мать ребёнка: Домна Фомина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Фомина

Смерть
1838
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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