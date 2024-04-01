Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Чучева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Чучева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Чучева) Афросинья Ивановна
Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1864
Сын: Чучев Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич