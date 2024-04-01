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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чучев Родион Иванович

Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Чучева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Чучева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Чучева) Афросинья Ивановна

Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
20.01.1864

Сын: Чучев Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Чучев Иван Яковлевич

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