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Чучев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Чучев Яков Васильев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чучев Родион Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Чучева) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Чучева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Чучева) Афросинья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1864

Сын: Чучев Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

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