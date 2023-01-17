Толмачева Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Дарья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1902

Дочь: Томаровская Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Панахно Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович

Тамбукан, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковинова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярошенко Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубаева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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