Толмачева Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1902
Дочь: Томаровская Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: Панахно Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович
Тамбукан, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковинова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярошенко Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубаева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край