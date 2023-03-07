Панахно (Толмачева) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1907
Дата смерти23.03.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
29.11.1926
Дочь: Гончарова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Панахно Иван Иванович
Этока, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
23.03.1986
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край