Панахно (Толмачева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панахно (Толмачева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Тамбукан, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

22.04.1907

Дата смерти

23.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907

Отец: Толмачев Дмитрий Александрович

Мать: Толмачева Дарья Матвеевна

Тамбукан, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Панахно Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1926

Дочь: Гончарова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Панахно Иван Иванович

Этока, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
23.03.1986
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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