Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатей Исаев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатей Исаев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Афросинья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатей Исаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатей Исаев

Смерть
Неизвестно
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