Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатей Исаев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатей Исаев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Афросинья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатей Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатей Исаев
Смерть
Неизвестно